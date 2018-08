Após queda de 1,65% na quinta-feira, Ibovespa sobe além dos 76 mil pontos

24/08/2018 | 10:46



O Ibovespa abriu em alta firme nesta sexta-feira, 24, enquanto o dólar e os juros futuros caem. O dia promete confirmar o vaivém nos preços iniciado na semana passada, em que os pregões alternam altas e baixas. A abertura positiva dos mercados acionários americanos favorece a continuidade da valorização da bolsa brasileira.

Às 10h30, o Ibovespa subia 1,10% aos 76.466,72 pontos. Ontem fechou a 75.633,77 pontos, em baixa de 1,65%. Todas as blue chips subiam. Petrobras, por exemplo, recupera parte das perdas de ontem com altas de 2,51% (PN) e 2,05% (ON), acompanhando a alta de mais de 1% nos preços do petróleo em Londres e Nova York. A estatal também é beneficiada pela notícia de que não estima impactos financeiros relevantes por conta da parada da Refinaria de Paulínia (Replan). A unidade deve retomar as atividades nos próximos dias.

No horário acima, o dólar à vista caía 1% aos R$ 4,0794. O DI para janeiro de 2021 exibia 9,65% ante 9,766% no ajuste de ontem. Dow Jones subia 0,27% e S&P 500, +0,29%. Nos EUA, o foco está no simpósio do BC americano em Jackson Hole. Logo mais, às 11h, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará o primeiro discurso desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a postura do Fed de elevar as taxas de juros.

Nesta manhã, o IBGE divulgou a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 2016 com dados sobre receita e postos de trabalho no setor naquele ano. Em 2016, em meio à recessão econômica, o setor de serviços eliminou 410.489 vagas. Por outro lado, houve abertura líquida de 7,8 mil empresas, recuperando parte da perda registrada no ano anterior, quando foram fechados 17,8 mil estabelecimentos. A receita bruta nominal das empresas de serviços cresceu 2,91% em relação a 2015.