Em entrevista, Kim Kardashian fala sobre rumores de um quarto filho com Kanye West

23/08/2018 | 11:15



Depois dos rumores de que Kim Kardashian e Kanye West já estavam pensando em terem um quarto filho, a socialite resolveu falar se planeja ou não aumentar a família. Na quarta-feira, dia 22, foi ao ar uma entrevista da estrela de Keeping Up with the Kardashians ao E! News e, durante a conversa, Kim não conseguiu escapar das perguntas sobre a possibilidade de um quarto filho.

- Eu não sei. Eu não sei. Eu li alguma coisa que era sobre, você sabe - nada disso é verdade, falou a Kardashian West ao ser questionada.

- Mas eu tenho sido muito tranquila em relação a isso e falei sobre o assunto em nosso show, então eu não sei. Nós começaremos a filmar a 16º temporada semana que vem, então se eu pensar mais sobre o assunto e se acontecer, você definitivamente irá ver no show. Mas agora, não.

Kim, que tem 37 anos de idade, é mãe de três filhos. North, de cinco anos de idade, Saint, de dois anos de idade, e recentemente deu boas-vindas à terceira filha, Chicago West, que nasceu em janeiro deste ano proveniente de uma barriga de aluguel. A mamãe, que é muito ativa nas redes sociais, vive compartilhando os momentos que passa com os filhos e, no começo deste mês, chegou a publicar uma foto do filho com a irmã mais nova dizendo:

Esses dois são inseparáveis, escreveu na legenda.

Mas não é só sobre os filhos que Kim Kardashian fala. Ao longo da entrevista, as mudanças no corpo de Kim foram trazidas à tona e ela não perdeu a oportunidade de revelar informações sobre sua rotina de exercícios.

- Eu malho com pesos por uma hora e meia todos os dias. Eu não faço muito cardio. Mas, honestamente, até minha mãe me prensou contra à parede há algumas semanas e me perguntou o que eu estava fazendo. Ela disse: Eu não ligo, eu só preciso saber. Eu tenho me exercitado muito com uma fisiculturista há um ano, explicou Kim ao E! News.

- Eu perdi 10 quilos e estou muito orgulhosa disso. Eu sempre ficava na casa dos 63 quilos e agora estou pesando 52 quilos. Eu não vi os resultados de repente, mas quando você insiste em algo e é consistente, você chega lá. Eu amo isso.

Em suas redes sociais, a empresária não deixa de compartilhar suas horas na academia e, por conta disso, se mostra muito contente com todo o resultado. Entretanto, não é todo mundo que está aprovando esse novo estilo de vida de Kim. Suas irmãs Kourtney e Khlóe Kardashian já comentaram em seus perfis que estão preocupadas com a saúde da irmã.

Porém, ainda que tenha essa preocupação, Kim não está ligando muito para o que Kourtney pensa, já que as duas não estão se dando muito bem ultimamente. Em um teaser do novo episódio de Keeping Up with the Kardashians , é possível ver que Kim realmente está distante da irmã mais velha no momento em que conversa com Khlóe e Kendall Jenner durante uma chamada de vídeo.