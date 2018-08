Desfile Cívico-Militar festeja 465 anos de S.Bernardo

Do Diário OnLine



20/08/2018 | 11:58



Atualizada às 12h17

Desfile Cívico-Militar no Centro de São Bernardo festejou na manhã desta segunda-feira (20) o aniversário de 465 anos da cidade.

Com o tema “São Bernardo, Cidade do Trabalho”, o ato teve início por volta das 9h e se estendeu até as 11h30, com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB). O ponto de partida foi a Praça Lauro Gomes, seguindo ao longo da Rua Marechal Deodoro até a Avenida Francisco Prestes Maia.

Na edição deste ano, dez escolas municipais e 15 estaduais participaram do desfile. Estiveram presentes ainda escoteiros, alunos das escolas particulares e profissionais das secretarias municipais.

A tropa motorizada foi representada por 20 veículos, entre viaturas da Força Tática, Polícia Rodoviária, Policiamento Ambiental, Corpo de Bombeiros, Rádio-Patrulhamento, Ronda Escolar, Bases Comunitárias Móveis e motos da Rocam da Polícia Militar.

Missa – Antes do desfile foi realizada missa na Paróquia São João Batista, no Rudge Ramos. A celebração ocorreu às 7h e foi comandada pelo pároco Roberto Alves Maragon, o padre Beto. (Com informações de Bianca Barbosa)