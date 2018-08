Alunos da rede municipal de Santo André participam do programa 'Educando com Visão'

Miriam Gimenes



19/08/2018 | 16:40



Para os alunos da rede municipal de ensino de Santo André, hoje o dia foi para verificar como eles estão enxergando. É que cerca de 330 crianças passaram por consulta com oftalmologista e realizaram exames gratuitos, no primeiro mutirão do programa Educando com Visão deste ano, que aconteceu no Centro de Especialidades I. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Rotary Club Santo André Norte, e garantirá óculos gratuitos e encaminhamento para tratamento especializado para as crianças.

Ainda serão mais três mutirões este ano, que devem atender mais 980 crianças da rede pública de ensino. “Esse projeto vem para ajudar a resolver problemas oftalmológicos que podem impactar no desenvolvimento do aluno na escola. Serão realizados mais dois mutirões de exames e consultas em setembro, e em novembro as crianças receberão os óculos”, explica o presidente do Rotary Club Santo André Norte, Luiz Antonio Pirola.

Desde sua criação, em 2004, o programa já realizou cerca de 4 mil exames oftalmológicos e auxiliou na correção de problemas visuais de aproximadamente 2 mil crianças. O Rotary Club Santo André Norte participa de toda a execução do programa e da aquisição dos óculos, com os recursos arrecadados na Festa Alemã.