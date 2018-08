Ibope/RS: Sartori lidera com 19%; Leite e Rossetto têm 8% e Jairo Jorge, 6%

17/08/2018 | 20:24



O candidato à reeleição pelo governo do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB), lidera com 19% as intenções de voto no Estado, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 17, pela TV Globo e G1.

Em seguida, os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e Miguel Rossetto (PT) estão empatados, com 8% das intenções de voto cada. Jairo Jorge (PDT) tem 6% dos votos e é considerado tecnicamente empatado, contando a margem de três pontos para cima ou para baixo.

O candidato Julio Flores (PSTU) tem 4% das intenções de voto. Mateus Bandeira (NOVO) e Roberto Robaina têm 2% cada. Paulo de Oliveira (PCO) não consta no levantamento porque, segundo a responsável pela pesquisa, não havia informações suficientes sobre a oficialização de sua candidatura no momento em que o levantamento foi registrado.

Intenções de voto em branco e nulos somam 28% e não souberam ou não responderam, 22%.

Na modalidade espontânea, que é quando o pesquisador lê a pergunta ao entrevistado sem apresentar a lista de candidatos, Sartori tem 7% das intenções de voto e Jairo Jorge, 3%. Eduardo Leite, Miguel Rossetto e a opção "outros" têm 2% cada. Julio Flores fica com 1% e Mateus Bandeira não pontuou. Brancos e nulos somam 20% e não souberam ou não responderam, 63%.

No quesito rejeição, Sartori tem 44%. Rossetto é rejeitado por 12% dos eleitores. Flores e Robaina têm 10% de rejeição cada. Jairo Jorge, 8%, Eduardo Leite, 7%, Bandeira, 6%. A pesquisa também aponta que 8% consideram que poderia votar em todos; e 24% dizem que não sabem.

O Ibope ouviu 1.008 eleitores de 60 cidades do Estado entre 14 e 16 de agosto. O levantamento foi encomendado pelo Grupo RBS, afiliado da TV Globo. No TSE, a pesquisa foi registrada com número 06119/2018. Já no TRE, o estudo foi registrado com número 01969/2018. O nível de confiança é de 95%.