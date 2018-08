Parque em Ribeirão Pires passa por obras de revitalização

Do Diário OnLine



A Prefeitura de Ribeirão Pires promove a revitalização do Parque Municipal Milton Marinho de Moraes, o antigo Camping da cidade. O local sediará o Parque Oriental, projeto que integrará novo roteiro turístico da cidade – ligado ao Boulevard Gastronômico na região central e ao Templo Luz do Oriente, onde está situada a Torre de Miroku.

Profissionais trabalham na construção da estrutura do espaço que sediará o centro de convenções do parque. O local contará, ainda, com área gastronômica e centro de informações, além de áreas para a prática de atividades físicas e de lazer, bem como de contemplação.



Situado às margens da Represa Billings, na Estância Noblesse, o parque, que atualmente não se encontra em funcionamento, tem área de 100 mil m².



Para garantir os recursos de R$ 4,2 milhões que serão destinados ao Parque Oriental, a Prefeitura iniciou em 2017 intenso trabalho de regularização da situação do município junto ao DADETur.