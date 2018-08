Marcio Lacerda diz que é candidato ao governo de MG e nega hipótese de vice

31/07/2018 | 16:21



O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) reafirmou, nesta terça-feira, 31, que será candidato ao governo de Minas Gerais e que não considera a hipótese de ser candidato a vice-presidente. Pelo Twitter, o mineiro afirmou que essa é sua "decisão final".

O pessebista chegou a ser cogitado para a vaga de vice na chapa do candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). Outra possibilidade levantada em seu partido foi abrir mão da candidatura ao governo estadual e apoiar a reeleição de Fernando Pimentel (PT), em troca do apoio do PT à reeleição de Paulo Câmara (PSB) em Pernambuco. Nesse acordo, a legenda ficaria neutra na campanha à Presidência.

Diante das especulações, Marcio Lacerda se manifestou reafirmando sua pré-candidatura ao governo de Minas. O congresso do partido no Estado para oficializar uma decisão está marcado para sábado, 4, um dia antes da convenção nacional do PSB, que deve definir a posição da legenda na corrida presidencial.

"Eu sou candidato ao Governo de Minas Gerais e não há hipótese de me candidatar a vice-presidente. Essa é a nossa decisão final", escreveu o pré-candidato, no Twitter.