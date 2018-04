Se EUA saírem do acordo nuclear, provavelmente também o deixaremos, diz ministro

24/04/2018 | 15:27



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse há pouco que se os Estados Unidos deixarem o acordo nuclear, os iranianos "provavelmente" também o abandonarão. Segundo Zarif, o país não estaria mais preso às obrigações internacionais do pacto, o que permitiria ao Irã retomar as atividades de enriquecimento de urânio além dos limites impostos pelo acordo.

Em entrevista à Associated Press, Zarif assinalou que, caso o presidente Donald Trump decida sair do acordo nuclear, provaria que os EUA não são confiáveis. Segundo Zarif, isso poderia acabar com o diálogo recente entre os americanos e a Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.