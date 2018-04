Irã terá "grandes problemas" se restaurar programa nuclear, diz Trump

24/04/2018 | 12:03



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira que o acordo nuclear firmado com o Irã em 2015 é "terrível" e nunca deveria ter sido feito. Em tom de ameaça, Trump disse que se o país restaurar seu programa nuclear, "terá grandes problemas".

Ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, primeiro visitante de Estado oficial da gestão Trump, o presidente americano acusou o Irã de estar por trás de todo e qualquer problema que acontece no Oriente Médio e disse que o acordo nuclear será um dos tópicos a entrarem na pauta de suas discussões com o líder francês.

Macron, por sua vez, afirmou que o acordo deveria ser visto como parte de um plano mais amplo para conter a influência iraniana no Oriente Médio. Trump questionou: "que tipo de acordo permite testes com mísseis balísticos?".

Assinado em 2015 por cinco membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Alemanha, o acordo com o Irã prevê o fim de sanções resultantes do programa nuclear do país, desde que Teerã encerrasse o braço balístico das pesquisas. Em setembro de 2017, o Irã anunciou testes com um novo míssil balístico de médio alcance. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)