Deslizamento de outra rocha mantém Mogi-Bertioga interditada

16/04/2018 | 07:20



Outra grande rocha deslizou na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098/Trevo com a Rio-Santos), no início da tarde de ontem. A via está interditada desde quarta-feira, quando uma rocha de 250 toneladas rolou até o meio da pista.

Segundo informações do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), a queda da pedra ontem já era previsível, uma vez que a rocha que a sustentava havia sido removida. A chuva no local apenas facilitou o deslizamento. Ainda conforme o DER, até o fechamento desta edição havia equipe no local fazendo a limpeza do trecho, e engenheiros acompanham a retirada dos pedregulhos com a ajuda de cabos de aço e equipamentos próprios, como retroescavadeira.

Hoje, a rodovia continua interditada entre o Km 69 e o Km 98, e não há previsão de quando deva ocorrer a liberação para veículos circularem no local. As rotas alternativas são os sistemas Anchieta/Imigrantes e Tamoios/Oswaldo Cruz.

Esta é a quarta vez que a rodovia sofre interdição devido a deslizamentos neste ano. A queda de rocha na semana passada ocorreu no mesmo local de uma no mês anterior.

O governo tem estudo para conceder a rodovia à iniciativa privada, com cobrança de pedágio. No trecho de serra, as curvas são íngremes e perigosas, com acidentes frequentes. Em um dos mais graves, em 8 de junho de 2016, um ônibus que levava estudantes para Bertioga capotou numa curva, no km 84, causando a morte de 18 pessoas.

(com Estadão Conteúdo)