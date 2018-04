Andressa é eliminada do MasterChef Brasil em noite que homenageou o Nordeste

11/04/2018 | 10:11



A noite da última terça-feira, dia 10, foi em homenagem ao Nordeste no MasterChef Brasil. Com a presença de um dos maiores chefs da comida local, Rodrigo Oliveira. Divididos entre duas equipes, os participantes tiveram que servir 300 pessoas no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo. O objetivo era cozinhar um Baião de Dois.

Depois que a equipe vermelha levou a melhor, a equipe azul foi para a segunda prova, em que precisavam preparar um prato com atum. A dificuldade foi maior pois cada cozinheiro tinha um tempo diferente para preparar seu prato. A vencedora da prova foi Rita, que preparou um atum com gergelim de dar água na boca!

Depois de enfrentar Angélica na berlinda, Andressa foi a eliminada da semana, após preparar um ceviche com muitos erros: - Você, Andressa, teve 30 minutos, prometeu um ceviche, mas aí vem você com três bolinhas de abobrinhas, abacate, um atum mal cortado. Houve falta de cuidado, disparou Fogaça.