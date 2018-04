Lauro Michels cria saia justa para si

Fabio Martins



10/04/2018 | 07:04



Incomodado, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), colocou os parlamentares em situação constrangedora ao falar sobre o impasse ao projeto para construção de novo hospital municipal – promessa que constava no seu plano de reeleição em 2016 –, no valor de R$ 124 milhões. O verde concedeu entrevista a jornal local e criticou a atuação do Legislativo no caso – o texto tramita desde dezembro. Na primeira alfinetada, ele diz que está na dependência de a Câmara entender que a cidade precisa de um hospital. Questionado se a quantia era suficiente para a implantação do equipamento, Lauro alegou que não só dá para erguer o equipamento com esse montante como ainda sobra um troco para tomar cerveja. Por fim, ele cita que o problema da história toda é que os vereadores, às vezes, não sabem o que estão fazendo na Casa. A opinião rendeu forte polêmica. Os parlamentares aprovaram ofício solicitando esclarecimentos.

Chehade confirma

Vereador licenciado e secretário de Esportes de Santo André, Marcelo Chehade (PSDB) confirmou ontem, em seu perfil nas redes sociais, que não será candidato a deputado na eleição de outubro. Conforme adiantado pelo Diário, o tucano decidiu permanecer no governo depois de conversa com o prefeito Paulo Serra (PSDB). No vídeo, ele alegou que o principal motivo para ficar na Pasta é o possível acerto para liberação em breve de empréstimo por meio do Desenvolve-SP, ligado ao governo do Estado, no valor de R$ 9,2 milhões, o que financiaria plano para tirar alguns projetos do papel – paralisados na Pasta por falta de recursos.

Diante da situação

Com a decisão de Marcelo Chehade de permanecer no alto escalão andreense, o vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB) é o único candidato a deputado pelo tucanato de Santo André. O parlamentar, que cogitava, inicialmente, entrar na disputa por vaga na Câmara Federal, mudou estratégia política e vai concorrer por cadeira na Assembleia Legislativa. A cidade contabiliza apenas um deputado: Luiz Turco (PT), eleito em 2014, durante o governo Carlos Grana (PT). Não há posicionamento, no entanto, se o prefeito Paulo Serra e o alto escalão da administração darão apoio ao pleito do correligionário. Outros aliados também esperam por essa sinalização do Paço, como Ailton Lima (SD) e Edson Sardano (PTB), ambos ex-secretários e postulantes a federal, e o parlamentar Almir Cicote (Avante), a estadual.

Primeiro apoio

Como já era sinalizado nos bastidores, o PSD, do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, sacramentou adesão à pré-candidatura do ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) no páreo pelo Palácio dos Bandeirantes. O ato ocorreu ontem, na sede estadual do partido, e contou com as presenças dos prefeitos tucanos Paulo Serra, de Santo André, e Orlando Morando, de São Bernardo, além de alguns pleiteantes a deputado da região, a exemplo dos ex-vereadores Ailton Lima e Fabio Palacio (de São Caetano), ambos recém-filiados às fileiras pessedistas. O PSD é tido no momento como favorito para indicar o vice na chapa de Doria, com a ex-vice-prefeita paulistana Alda Marco Antonio. O próprio Kassab era cotado ao posto, porém ele não se desincompatibilizou do cargo em Brasília, continuando, portanto, no governo Michel Temer (MDB).

Pinheiro fecha com o DEM

Ex-prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro acertou sua migração para o DEM às vésperas do limite estabelecido pela legislação, resgatando a origem de suas primeiras vitórias eleitorais ao cargo de vereador pelo antigo PFL. Pinheiro já vinha indicando a saída do MDB, partido pelo qual foi eleito prefeito em 2012. A mudança, no entanto, ainda não garante o seu ingresso no pleito. “Me filiei ao DEM por vislumbrar outro horizonte (na legenda), mas estamos resolvendo a questão de candidatura (a deputado). Até semana que vem iremos decidir essa situação.” A sigla será presidida pelo parlamentar Dr. Seraphim.