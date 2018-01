Brexit: Reino Unido pode não manter acesso total ao mercado da UE, diz Macron

20/01/2018 | 19:41



O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou que o Reino Unido pode não manter o seu acesso total ao mercado da União Europeia caso o país não aceite os princípios fundadores do bloco, incluindo o movimento de pessoas e jurisdições dos tribunais da UE.

"Essa forma especial deve ser considerava com a preservação do mercado único e nossos interesses coletivos", afirmou. "E você deve entender que, por definição, você não pode ter o acesso total ao mercado unificado se não cumprir os requisitos", disse, à BBC, em trecho de entrevista divulgado neste sábado, cuja íntegra vai ser televisionada domingo (21).

Desta forma, o Reino Unido deve continuar a contribuir com o orçamento da UE e aceitar a movimentação livre dentro do bloco - tanto de pessoas, bens, serviços e capital - se o país quiser manter o acesso total ao mercado unificado do bloco, disse Macron.

O comentário segue na direção oposta do que quer alguns dos apoiadores do Brexit: ter o controle sobre as fronteiras do Reino Unido, mas continuar com livre acesso ao mercado europeu. A fala do presidente francês também quebrou as esperanças de alguns britânicos, que esperavam um Macron mais flexível do que a chanceler alemã, Angela Merkel, nas negociações do acordo de separação. A influência de Macron no bloco tem crescido na medida em que Merkel perdeu parte de sua base após as eleições de setembro.