Conheça um pouco mais sobre a vila de Paranapiacaba e suas lendas

Pedacinho da Inglaterra em solo brasileiro, Paranapiacaba é daqueles destinos que merecem ser visitados pelo menos uma vez na vida. O vilarejo guarda acervo arquitetônico e ferroviário do fim do século 19, quando imigrantes ingleses vieram ao Brasil para construir a São Paulo Railway Co., que ligava Santos a Jundiaí. Para se aventurar pelas ruas de paralelepípedo, alguns pontos turísticos como o Museu Castelo, Pátio Ferroviário, Museu Tecnológico Funicular e as trilhas pela Mata Atlântica são imperdíveis. E claro, quem gosta de fotografar, vai se apaixonar pelo relógio inspirado do famoso cartão postal londrino, Big Ben . Ainda, ao longo do ano, o Festival do Cambuci, a Convenção de Bruxas e Magos, Festival de Inverno e Festival de Fotografia são alguns dos eventos que despertam a cultura e atraem visitantes. Além disso, a vila também é conhecida como Silent Hill brasileira, devido ao nevoeiro e as lendas que percorrem sua história. Entre elas, a do Véu da Noiva, A Bailarina do Lyra, O vigia, O mito do Relógio e até mesmo Jack, o Estripador.