Memória Diário: Uma aula de memória e tecnologia com José Roberto Camargo

Presente nesta semana no programa Memória na TV, do DGABC-TV, José Roberto Camargo oferece lindas fotos e conta histórias maravilhosas do Grande ABC, com destaque para Santo André – onde trabalhou – e São Bernardo, sua terra natal. O professor José Roberto ensina meandros sobre saneamento básico e apresenta colegas e superiores do Semasa. O memorialista José Roberto adianta detalhes do livro que está escrevendo, a partir da chegada a São Bernardo da sua família, juntamente com a família do ex-prefeito Geraldo Faria Rodrigues. As duas famílias participaram da construção da Via Anchieta. Vieram todos da cidade mineira de Liberdade .