Comunicação rápida e eficiente virou aliada de uma viagem tranquila

A velocidade da informação se tornou questão de segurança e tranquilidade para os usuários do Sistema Anchieta-Imigrantes com os avanços dos canais de comunicação da Ecovias, que administra as pistas que interligam São Paulo com o Litoral paulista. A concessionária está presente nos principais canais de comunicação para estar junto do motorista em todas as etapas da viagem e apostos caso surja algum imprevisto. O grande case de um sistema multimídia da Ecovias, sem dúvida, é o X, antigo Twitter. Pioneira em levar informação ao usuário pela plataforma, a empresa fez de seu perfil institucional uma grande ferramenta de comunicação em tempo real para quem trafega pelas pistas da Via Anchieta ou da Rodovia dos Imigrantes. “Foi pioneiro em rodovias e hoje temos quase 600 mil seguidores. Lançamos o nosso Twitter em 2011 e fomos aperfeiçoando a ferramenta. Temos uma equipe de trabalho voltada só para isso, com respostas personalizadas, nada mecânico, que interage com o usuário e oferece soluções rápidas. O desafio da operação de um sistema viário com o Anchieta-Imigrantes também nos impôs pensar em um canal de resposta direta e rápida ao usuário”, aponta Milena Arthur, coordenadora de comunicação da Ecovias.