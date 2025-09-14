Rock in Rio anuncia datas da edição 2026

Às vésperas do último dia de shows da segunda edição do The Town, a Rock World, empresa responsável pelo evento e pelo Rock in Rio, anunciou novidades neste domingo (14). O festival paulista, que reuniu 420 mil pessoas neste ano, terá sua terceira edição em 2027, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Já o Rock in Rio acontecerá em 2026, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na capital fluminense.

A organização também confirmou as datas da edição de Lisboa, marcada para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho do mesmo ano.

Em coletiva de imprensa realizada na Cidade da Música, os organizadores apresentaram ainda o balanço da segunda edição do The Town: foram cinco dias de programação, mais de 100 shows e 500 artistas, além de impacto econômico de R$ 2,2 bilhões na cidade.

O evento gerou 25 mil postos de trabalho e movimentou setores como turismo, transporte e hospedagem, com alta de 240% nas reservas do Airbnb no período.

“Recebemos uma avaliação geral de 9,2 na nota dada pelo público de sexta-feira, com elogios aos acessos, ao transporte e diversos outros serviços. Ficamos muito felizes em mostrar que é possível criar ambientes saudáveis, seguros e de respeito”, afirmou Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também destacou o impacto do festival: “Os hotéis cheios, o aumento de procura no Airbnb, muita gente vindo para presenciar esse momento maravilhoso aqui. Fico superfeliz, a palavra é agradecimento”.