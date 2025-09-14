Manchester City domina o United em clássico pela Premier League

O Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 0 neste domingo (14), no Etihad Stadium, em clássico válido pelo Campeonato Inglês. Com domínio ao longo dos 90 minutos, o time de Pep Guardiola mostrou superioridade técnica e garantiu uma vitória convincente diante do rival, com show do atacante Erling Haaland.

O placar foi aberto logo aos 18 minutos da primeira etapa, quando Phil Foden aproveitou cruzamento e colocou o City em vantagem. No segundo tempo, o norueguês Erling Haaland brilhou: o atacante ampliou aos 53 minutos, em finalização certeira, e voltou a marcar aos 68, fechando o placar em 3 a 0.

Haaland atingiu a marca de 90 gols em 101 jogos pelo Manchester City, sendo decisivo para o ataque dos Citizens.

Com o resultado, o Manchester City soma seis pontos e ocupa a oitava colocação, buscando se recuperar após duas derrotas. Já o Manchester United, com apenas quatro pontos conquistados, segue em momento delicado. O técnico Ruben Amorim voltou a ser alvo de críticas da torcida, que cobra melhor desempenho da equipe.

Na próxima rodada da Premier League, o Manchester City visita o Arsenal em Londres, em busca de manter a sequência de vitórias. Já o Manchester United recebe o Chelsea no Old Trafford, tentando reagir.

