Salah decide nos acréscimos e Liverpool vence o Burnley fora de casa

Em um duelo de ataque contra defesa, o Liverpool venceu o Burnley por 1 a 0 fora de casa neste domingo (14), no Turf Moor, em partida válida pelo Campeonato Inglês. Em partida marcada pela pressão, os visitantes finalizaram 17 vezes, mas o gol aconteceu apenas nos minutos finais.

Desde os primeiros minutos, os Reds dominaram a posse de bola e empurraram o Burnley para o campo de defesa. O time da casa, por sua vez, concentrou-se em fechar os espaços e segurar o empate.

O gol da vitória só saiu no último lance do jogo. Aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo, um pênalti foi marcado por toque de mão de um defensor do Burnley. Na cobrança, Mohamed Salah assumiu a responsabilidade e bateu com categoria, garantindo os três pontos para o Liverpool.

Com o resultado, o time de Arne Slot segue na liderança da da Premier League com 12 pontos. Na próxima rodada os Reds enfrentam o rival Everton, no Merseyside Derby, em Anfield. Já o Burnley amarga mais uma derrota e soma apenas três pontos no campeonato, na 17ª posição, fugindo da zona de rebaixamento pelo saldo de gols.