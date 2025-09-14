Homem mantém esposa, criança e médica como reféns em hospital de Mauá

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante neste sábado (13), em Mauá, após manter a esposa, uma criança e uma médica como reféns dentro de um consultório do Hospital Santa Helena. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava armado quando fez as vítimas reféns, provocando tensão no local. A polícia foi acionada e iniciou negociação. Após a entrada da equipe do Gate no hospital, o homem foi contido e as três vítimas, liberadas.

De acordo com a PM, todos os reféns receberam atendimento médico logo após o fim da ocorrência e foram liberados em seguida. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como sequestro e cárcere privado, ameaça e violação de domicílio. O homem permanece preso. O Diário tentou contato com o hospital mas ainda não obteve retorno.

LEIA TAMBÉM:



Procurado por estupro é preso pela PM em Mauá