Homem mantém esposa, criança e médica como reféns em hospital de Mauá

Criminoso de 48 anos foi preso em flagrante após ação; vítimas passam bem
Um homem de 48 anos foi preso em flagrante neste sábado (13), em Mauá, após manter a esposa, uma criança e uma médica como reféns dentro de um consultório do Hospital Santa Helena. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava armado quando fez as vítimas reféns, provocando tensão no local. A polícia foi acionada e iniciou negociação. Após a entrada da equipe do Gate no hospital, o homem foi contido e as três vítimas, liberadas.
De acordo com a PM, todos os reféns receberam atendimento médico logo após o fim da ocorrência e foram liberados em seguida. Ninguém ficou ferido.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como sequestro e cárcere privado, ameaça e violação de domicílio. O homem permanece preso. O Diário tentou contato com o hospital mas ainda não obteve retorno.
