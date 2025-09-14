Encontro de Ciclistas estreia em São Bernardo com 1.100 participantes

Cerca de 1.100 esportistas e apaixonados por bike participaram neste domingo (14) do 1º Encontro de Ciclistas do ABC Paulista, realizado em São Bernardo. A Esplanada do Paço Municipal foi o endereço escolhido para a estreia do evento na região. Desde 7h da manhã, a ação reuniu atividades gratuitas, com direito a passeio ciclístico por ruas e avenidas do Centro da cidade. O encontro foi realizado pela União de Grupos de Bike ABCDMRR, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo.

“São Bernardo recebe com alegria a edição de estreia deste grande encontro do ciclismo. Tivemos um lindo domingo com a presença de crianças, de atletas profissionais, de entusiastas do ciclismo e de grupos que divulgam o esporte em todo o Grande ABC. Importante estímulo à prática esportiva, ao bem-estar e à qualidade de vida”, destacou a prefeita Jessica Cormick.

O 1º Encontro de Ciclistas do Grande ABC em São Bernardo contou com a participação de 40 grupos da região. A programação incluiu apresentação de BMX – modalidade de ciclismo praticado com bicicletas especiais -, sorteio de bikes, shows musicais e brincadeiras para o público infantil. A entrada para a ação foi solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Augusto Cecéu, um dos organizadores do encontro, falou sobre a importância do fortalecimento do esporte na região. “Nossa ideia é promover o ciclismo, trazer a família para pedalar e trazer segurança para a prática. Pelo fortalecimento dos grupos de ciclistas do Grande ABC, também queremos fortalecer a prática do esporte dentro das sete cidades”, disse.

Ciclismo

A região do Grande ABC sediou, também neste domingo, a 26ª edição da Volta Ciclística Internacional do ABC. A largada das categorias Elite, Sub-23, Open Master e Junior masculinos ocorreu às 8h, na Vila de Paranapiacaba, em Santo André, e o percurso passou por todos os municípios da região, totalizando 65 km.

Em São Bernardo, os atletas entram na cidade pela Avenida Lions, passando pela Avenida 31 de Março, na região da Paulicéia, Rua Pedro Toledo, Rua Água Branca, Rua General Bertoldo Klinger, Avenida Cézar Magnani e Corredor ABD sentido Diadema. A disputa foi realizada pela FPC (Federação Paulista de Ciclismo), com a supervisão da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), e o apoio das prefeituras da região.

Nas duas agendas de ciclismo em São Bernardo, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), do Departamento de Trânsito e profissionais da Secretaria de Esportes e Lazer trabalharam para garantir a segurança dos participantes e moradores da cidade.

