Esplanada do Paço de São Bernardo recebe 1º Encontro de Ciclistas do Grande ABC

A Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo é palco neste domingo (14) do 1º Encontro de Ciclistas do Grande ABC. Organizado pela União de Grupos de Bike do ABCDMRR, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, o evento – que tem arrecadação de 1kg de alimento não perecível - busca promover a integração entre os diversos grupos de bike da região, incentivar a prática do ciclismo como opção de lazer saudável, comunitária e segura, além de fortalecer a discussão sobre mobilidade urbana.

A concentração se dará a partir das 7h, com direito a diversas atividades para os participantes, como ginástica e alongamento, música ao vivo, apresentação de BMX e sorteio de bicicletas, além de distribuição de pipoca e algodão doce. As crianças ainda vão poder se divertir com brinquedos no local, incluindo pula-pula, quadra de futebol de sabão e cama elástica. Às 10h30 acontece a saída do passeio pelo Centro de São Bernardo, com retorno previsto para as 12h.

“Mais um evento que a Secretaria de Esportes concretiza em parceria com quem deseja promover o bem-estar e o lazer em nossa cidade, voltado para toda a família. Esse encontro reforça a importância do uso da bicicleta como meio de transporte urbano, contribuindo para uma cidade mais sustentável, com mais malha cicloviária”, ressaltou o titular da pasta de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.

Um dos organizadores do encontro, Augusto Cecéu destacou a importância de ações em conjunto com o poder público. “Nosso objetivo é fazer deste evento um movimento de inclusão e mobilização, mostrando que o ciclismo pode transformar a cidade. São diversas opções de bicicletas, para todos os públicos e idades, além do incentivo às práticas esportivas de alta performance, como uma modalidade olímpica, por exemplo.”

PERCURSO

O passeio ciclístico vai passar pelos principais pontos da região central da cidade: saindo da Esplanada do Paço sentido Avenida Brigadeiro Faria Lima até o Terminal Ferrazópolis; de lá, o grupo vai fazer o retorno pela Rua Marechal Deodoro, indo até a Avenida Francisco Prestes Maia até o Carrefour, retornando ao Paço Municipal.

SEGURANÇA

O trajeto do passeio será acompanhado por viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e também por agentes de trânsito, garantindo aos ciclistas segurança e a fluidez para os carros, motos e transporte público.

DOMINGO DEDICADO AO CICLISMO

A região do Grande ABC abriga também neste domingo, 14 de setembro, a 26ª edição da Volta Ciclística Internacional do ABC. A largada das categorias Elite, Sub-23, Open Master e Junior masculinos ocorre às 8h, na Vila de Paranapiacaba, em Santo André, e o percurso passará por todos os municípios, totalizando 65 km.

Em São Bernardo, os atletas entram na cidade pela Avenida Lions, passando pela Avenida 31 de Março, na região da Paulicéia, Rua Pedro Toledo, Rua Água Branca, Rua General Bertoldo Klinger, Avenida Cézar Magnani e Corredor ABD sentido Diadema.

A GCM e equipes de trânsito irão fazer o bloqueio provisório deste percurso a partir das 8h. A previsão é que os atletas passem por São Bernardo a partir das 9h.

A disputa é realizada pela FPC (Federação Paulista de Ciclismo), com a supervisão da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), e o apoio das prefeituras da região.

SERVIÇO

1º Encontro de Ciclistas do Grande ABC

Data: 14 de setembro de 2025

Horário: das 7h às 12h

Local: Esplanada do Paço Municipal