Cuidado com emocional dos alunos melhora o aprendizado

Na Escola Villare, de São Caetano, os professores e monitores são treinados para perceber a condição emocional dos estudantes
As instituições de ensino do Grande ABC têm criado formas de apoiar emocionalmente os alunos, seja individualmente ou em atividades coletivas, visto que problemas como ansiedade, estresse, tristeza e insegurança afetam diretamente o aprendizado e o desempenho escolar.
“Ao longo dos anos, observamos que alunos que passam a receber acompanhamento da coordenação e se sentem seguros, respeitados e ouvidos apresentam melhora significativa no rendimento e engajamento”, destaca a diretora pedagógica da Vereda de São Bernardo, Andrea Piloto.
Entre as estratégias adotadas pela escola, que também tem uma unidade em Santo André, estão rotinas de escuta ativa e mediação de conflitos, atividades físicas e artísticas, orientações sobre organização de estudos e autocuidado. A Vereda oferece ainda a disciplina Habilidades para a Vida, que aborda autoconhecimento, empatia, cooperação e gestão das emoções.
Na Escola Villare, de São Caetano, os professores e monitores são treinados para perceber a condição emocional dos estudantes. A instituição possui também um Setor de Salvaguarda do Bem-Estar dos Estudantes, liderado por uma psicóloga. Além disso, semanalmente, são ministradas aulas de PSHEE (Educação Pessoal, Social, de Saúde e Financeira, na sigla em inglês) e de Projeto de Vida, que acompanha os estudantes em seus temas socioemocionais.
“Temos um ambiente de apoio e de relações de confiança, o que facilita a comunicação sobre a condição emocional própria ou de algum colega. Acreditamos que um ambiente de proximidade seja um facilitador importante para o enfrentamento do sofrimento psíquico”, avalia o diretor-geral da escola, Ernani Soares de Paula.
A unidade realiza ainda uma pesquisa sobre os elementos ligados ao bem-estar, como o sono e a vida comunitária. Uma vez identificada a necessidade, há entrevistas de apoio e conversas de orientação. “Não se trata de realizar terapia psicológica na escola, mas de reforçar o senso de pertencimento e de apoio na superação dos desafios da vida”, explica o diretor.
No Colégio Harmonia, em São Bernardo, os estudantes recebem atendimento e suporte psicológico, principalmente em momentos de dificuldades emocionais, comportamentais ou de aprendizagem. As questões são articuladas com as famílias e a equipe pedagógica.
Também são realizadas ações como rodas de conversa, projetos de promoção da saúde mental, mediação de conflitos, orientação a professores e encaminhamentos, quando necessário, para serviços especializados fora da instituição.
O suporte psicológico na escola é uma forma de garantir que os estudantes tenham um ambiente saudável, seguro e propício para o desenvolvimento integral. Segundo a psicóloga educacional Amanda Effenberger, isso envolve olhar para o aluno dentro do seu contexto escolar e social, valorizando o diálogo, o respeito às diferenças na mediação de conflitos e o fortalecimento dos vínculos.
A profissional ressalta que com a promoção de ações de cuidado emocional é verificada uma melhora significativa no engajamento dos estudantes, na convivência em sala de aula e no desempenho acadêmico, pois o aluno que se sente acolhido, seguro e compreendido aprende melhor.
