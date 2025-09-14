Van escolar: um trajeto de amizades e segurança

Mais do que um meio de transporte, a van escolar representa um espaço de convivência e vínculos afetivos na vida dos alunos. Com essa proposta, o tradicional ‘tio da perua’ transforma o trajeto até a escola em um ambiente de acolhimento, amizades e brincadeiras que ultrapassam a função de apenas levar e trazer estudantes.

No Grande ABC, há 2.049 transportadores escolares cadastrados, segundo as prefeituras – com exceção de Mauá. Para atuar no setor, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) exige que o motorista tenha mais de 21 anos, CNH nas categorias D ou E, e tenha as 50 horas do curso de especialização em Transporte Escolar.

A motorista de van de São Caetano, Alessandra Carla Grossi, 47 anos, está no ramo desde o início de 2000. Conhecida pelos jovens como ‘Tia Alê’, a transportadora faz com que seu trabalho seja muito mais que o trajeto até a escola. “Hoje, atendo 60 crianças entre três escolas e três creches da cidade. Falo que são meus filhos. Passo mais tempo com eles do que com a minha própria família. Eles confiam para contar problemas. É muito amor, conheço o jeito de cada criança”, comentou a perueira.

Apesar do carinho, a profissional revela que a rotina é intensa. O dia começa cedo, por volta das 5h, com o embarque da auxiliar, seguida pelo início das rotas. As primeiras crianças entram às 7h nas escolas, e os pequenos das creches, às 8h.

Com o veículo todo decorado com personagens da Disney, a van chama a atenção por onde passa. Mas a questão lúdica não fica apenas na lataria e em objetos do veículo. Para promover um ambiente leve e aconchegante, a Tia Alê realiza eventos e comemorações em datas especiais.

“Toda semana promovo brincadeiras, como bingo e outras competições com brindes. Nas datas comemorativas, sempre faço alguma coisa também. No Dia das Crianças do ano passado, por exemplo, entreguei copos personalizados com o nome de todos. Brincamos muito, mas sem tirar o foco da rua”, diz Alessandra.

A motorista ressalta que a segurança é um dos pontos principais para um ‘tio da perua’. “O dia começa com a revisão do óleo e da água do veículo, assim como os demais itens. Todos os passageiros vão de cinto de segurança, obrigatoriamente, e minha porta é automática, que é uma segurança a mais para as crianças.” Além disso, a motorista confirma que o automóvel passa por duas vistorias anuais, pela Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana de São Caetano) e pelo Detran.

Para os alunos e familiares, esse estilo de transporte mudou o significado de ir até a escola. Os ‘tios das peruas’ trabalham para que o dia a dia de ensino comece com confiança, amizade, segurança e pontualidade.