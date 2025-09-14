The Town tem noite marcada por Mariah Carey, Lionel Richie e encontros

O The Town reuniu 78 mil pessoas neste sábado (13) na Cidade da Música, em São Paulo, em uma noite com destaques nacionais e internacionais. O festival recebeu apresentações de Mariah Carey, Lionel Richie, Ivete Sangalo, Jessie J e Gloria Groove, entre outros nomes.

No palco Skyline, a abertura ficou por conta de Natasha Bedingfield, que emocionou o público com Unwritten. Em seguida, Jessie J apresentou um show em formato acústico, marcado por mensagens de superação e interação intensa com a plateia. A cantora foi um dos pontos altos da noite para fãs como a estudante Mariane Lima Ferreira, de 22 anos, que viajou de Londrina (PR) especialmente para acompanhá-la.

A brasileira Ivete Sangalo animou o público antes da atração mais esperada, Mariah Carey, que entregou um repertório repleto de sucessos. Já no palco The One, o destaque foi Lionel Richie, que trouxe uma seleção de clássicos e transformou a apresentação em um grande coral coletivo. O espaço ainda recebeu shows de Gloria Groove, Priscilla (com convidados como Fat Family e Luccas Carlos) e Os Garotin com participação de Melly.

O palco Quebrada celebrou a potência da música periférica com apresentações de Criolo, além do encontro de Péricles e Dexter, que uniram samba e rap em um mesmo espetáculo. A noite também contou com mais uma rodada da Batalha da Aldeia – Superliga, que classificou Neo (RJ) e Maria (SP) para a final, marcada para domingo (14).

No Factory, a programação mesclou trap, funk e pop. Junior apresentou músicas de sua carreira solo, enquanto Mc Livinho, Chefin e Stefanie completaram a noite com estilos variados. Já a São Paulo Square foi tomada pelo jazz, com Jacob Collier como headliner, acompanhado de Vanessa Moreno e da The Square Big Band.

O espaço The Tower Experience abriu com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, corpo de balé, coral e efeitos visuais. Em seguida, o DJ Liu assumiu o comando com um set que encerrou a noite em clima de pista eletrônica.

Além da programação em São Paulo, Mariah Carey será uma das atrações do especial Amazônia Live – Hoje e Sempre, no próximo dia 17. O show será realizado em um palco flutuante em formato de vitória-régia, no meio da floresta, e terá ainda Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. A iniciativa busca chamar atenção para a preservação ambiental e será exibida em um especial de TV.

