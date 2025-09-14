DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Festival

Katy Perry encerra The Town neste domingo (14); veja horários dos shows

Além da headliner, o dia conta com nomes como Camila Cabello, J Balvin, Iza e Ludmilla

Natasha Werneck
14/09/2025 | 08:00
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O The Town 2025 chega ao último dia neste domingo (14), e os fãs podem se programar para não perder os shows de grandes atrações nacionais e internacionais, incluindo a apresentação de Katy Perry no Palco Skyline. Além dela, o dia conta com nomes como Camila Cabello, J Balvin, Iza e Ludmilla.

Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 1h da manhã. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil.

Veja os horários

Dia 14 de setembro (Domingo)

Palco Skyline

- 15h40 – The Flight

15h50 – Iza

18h10 – J Balvin

20h30 – Camila Cabello

23h15 – Katy Perry

Palco The One

14h40 – Jota.Pê convida João Gomes

17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

19h20 – Dennis DJ convida Tília

21h55 – Ludmilla

The Tower

01h05 – ANNA

Palco Quebrada

15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town

18h15 – Orquestra Sinfônica de Heliópolis

20h35 – Belo

Palco Factory

13h00 – Felipe Cordeiro

14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

17h05 – Rachel Reis

19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

14h00 – SP Square Big Band

17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria

19h30 – João Bosco Quarteto

22h05 – Jacob Collier


