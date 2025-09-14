Katy Perry encerra The Town neste domingo (14); veja horários dos shows

O The Town 2025 chega ao último dia neste domingo (14), e os fãs podem se programar para não perder os shows de grandes atrações nacionais e internacionais, incluindo a apresentação de Katy Perry no Palco Skyline. Além dela, o dia conta com nomes como Camila Cabello, J Balvin, Iza e Ludmilla.

Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 1h da manhã. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil.

Veja os horários

Dia 14 de setembro (Domingo)

Palco Skyline



- 15h40 – The Flight

- 15h50 – Iza

- 18h10 – J Balvin

- 20h30 – Camila Cabello

- 23h15 – Katy Perry

Palco The One



- 14h40 – Jota.Pê convida João Gomes

- 17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

- 19h20 – Dennis DJ convida Tília

- 21h55 – Ludmilla

The Tower



- 01h05 – ANNA

Palco Quebrada



- 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town

- 18h15 – Orquestra Sinfônica de Heliópolis

- 20h35 – Belo

Palco Factory



- 13h00 – Felipe Cordeiro

- 14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

- 17h05 – Rachel Reis

- 19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square



- 14h00 – SP Square Big Band

- 17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria

- 19h30 – João Bosco Quarteto

- 22h05 – Jacob Collier