Katy Perry encerra The Town neste domingo (14); veja horários dos shows

O The Town 2025 chega ao último dia neste domingo (14), e os fãs podem se programar para não perder os shows de grandes atrações nacionais e internacionais, incluindo a apresentação de Katy Perry no Palco Skyline. Além dela, o dia conta com nomes como Camila Cabello, J Balvin, Iza e Ludmilla.
Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 1h da manhã. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil.
Palco Skyline
- 15h40 – The Flight
- 15h50 – Iza
- 18h10 – J Balvin
- 20h30 – Camila Cabello
- 23h15 – Katy Perry
Palco The One
- 14h40 – Jota.Pê convida João Gomes
- 17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
- 19h20 – Dennis DJ convida Tília
- 21h55 – Ludmilla
The Tower
- 01h05 – ANNA
Palco Quebrada
- 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
- 18h15 – Orquestra Sinfônica de Heliópolis
- 20h35 – Belo
Palco Factory
- 13h00 – Felipe Cordeiro
- 14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
- 17h05 – Rachel Reis
- 19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square
- 14h00 – SP Square Big Band
- 17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria
- 19h30 – João Bosco Quarteto
- 22h05 – Jacob Collier
