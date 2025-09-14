Ana Castela posta sobre beijo, Zé Felipe curte e web reage

A canotra Ana Castela movimentou as redes sociais neste sábado (13) ao compartilhar fotos em seu camarim antes de um show. Na legenda, a cantora incluiu um trecho de Todo Mundo Menos Eu, sua nova música em parceria com a dupla Hugo & Guilherme. A publicação ultrapassou 280 mil curtidas no Instagram e gerou repercussão imediata.

"KIEEEEEEEEEEEEEEEEELE beijava todo mundo, todo mundo, todo mundo menos eu", diz o post.

Entre os que interagiram com o post estava o cantor Zé Felipe, que recentemente se separou de Virginia Fonseca. A curtida chamou atenção dos seguidores por conta dos boatos de que os dois estariam vivendo um romance especulação que circula desde junho, quando os artistas se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos.

Na ocasião, Ana Castela chegou a ironizar a notícia em seus Stories, negando o envolvimento. A mãe da cantora também se pronunciou na época, criticando a repercussão e reafirmando que não havia qualquer relação amorosa entre a filha e Zé Felipe. O cantor, por sua assessoria, também negou o suposto affair. Mesmo assim, os dois voltaram a ser assunto em agosto, quando a boiadeira pegou carona no jatinho do artista.

O novo movimento nas redes foi suficiente para reacender as especulações entre fãs. Nos comentários da publicação, internautas brincaram com a rapidez da curtida de Zé Felipe: “Nem o ex dela curtia tanto as coisas dela kkkkkk”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “1 minuto e ele já marcou território hahaha”. Houve ainda quem sugerisse que o cantor tivesse uma equipe dedicada apenas a isso: “Eu acho que ele deixa uma equipe a postos! Não é possível”.

