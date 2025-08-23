Ana Castela diz que voltará a São Bernardo para novo show; veja declaração

A cantora Ana Castela confirmou que fará um novo show em São Bernardo em vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura. Na noite desta quarta-feira (20), a “boiadeira” encerrou a programação de aniversário de 472 anos do município com apresentação no Paço que reuniu cerca de 50 mil pessoas. Fenômeno do agronejo, Ana embalou o público, muitos com chapéus rosa, com sucessos como Pipoco, Nosso Quadro e Solteiro Forçado, além de surpreender ao incluir no set uma versão de Superfantástico, clássico da Turma do Balão Mágico.

No vídeo, a artista agradeceu o público e prometeu voltar em breve. “Oi, galerinha de São Bernardo! Estou aqui para agradecer vocês pelo show maravilhoso que aconteceu. Deus abençoe imensamente cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, porque olha, eu vou voltar viu? Beijo, minha gente”, afirmou Ana Castela no registro. Veja o vídeo completo neste link.

Previsto para as 19h, o show começou às 20h. Mesmo com o atraso, a energia da plateia se manteve alta: famílias lotaram o espaço e um episódio curioso chamou a atenção quando um casal subiu na estrutura de uma das caixas de som para se beijar. A artista, acompanhada por uma grande equipe de músicos e dançarinos, também compartilhou nas próprias redes registros da entrada no palco, vídeos e fotos do espetáculo.

