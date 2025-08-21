Ana Castela em São Bernardo tem Balão Mágico e chapéus rosas; veja resumo

A cantora Ana Castela encerrou, na noite desta quarta-feira (20), as comemorações pelos 472 anos de São Bernardo com um show que reuniu cerca de 50 mil pessoas no Paço Municipal. Conhecida como “boiadeira” e fenômeno do agronejo, ela embalou a multidão com chapéus rosas com sucessos como Pipoco, Nosso Quadro e Solteiro Forçado, além de surpreender ao incluir no repertório uma versão de Superfantástico, clássico da Turma do Balão Mágico.

Prevista para as 19h, a apresentação começou com uma hora de atraso e teve início às 20h. Apesar do atraso, a energia da plateia não diminuiu: famílias lotaram o espaço, muitas crianças com chapéus rosa chamaram atenção na plateia, que ainda contou com um momento curioso, quando um casal subiu na estrutura de uma das caixas de som para se beijar.

A prefeita Jéssica Cormick (Avante) comentou a realização do show: “Encerramos este dia especial de comemorações pelos 472 anos da nossa São Bernardo recebendo o show de Ana Castela. Um presente para a cidade, realizado com o 100% de investimento da iniciativa privada. Seguimos celebrando a história e as conquistas! Bora, São Bernardo! Pra frente!”

A artista ainda divulgou momentos do espetáculo em suas redes sociais, como o momento de entrada no palco, além de cortes em vídeo e fotos do show. Ela foi acompanhada de um grande grupo de músicos e dançarinos.

A programação do dia teve início ainda pela tarde, com shows regionais – Trio Diogo Santana abriu as apresentações às 15h, seguido pela dupla Piero & Luigi, Robson & Gabriel e Val Pinheiro – e atividades cívicas pela manhã, como a missa na Igreja Matriz e o Desfile Cívico na Rua Marechal Deodoro.

A festa deste 20 de agosto teve público estimado em 50 mil – número inferior ao registrado em 1º de maio de 2025, quando o Paço recebeu cerca de 70 mil pessoas para o show de MC Hariel, lembrado pela participação do atacante Memphis Depay – mas consolidou-se como um encerramento familiar das comemorações de aniversário da cidade.