São Caetano: Tite quer prolongar Kennedy até Avenida dos Estados

A gestão do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), está desenvolvendo dois projetos ousados na área de mobilidade urbana. A informação foi revelada ao Diário na quinta-feira (11), durante entrevista exclusiva, pelo presidente estadual do Progressistas, deputado federal Maurício Neves, e pelo vereador Gilberto Costa, logo após reunião com o chefe do Executivo na Prefeitura. O vereador Marcel Munhoz, que integra a mesma sigla, acompanhou os colegas durante a conversa e reforçou a importância das iniciativas.

Segundo os parlamentares, durante o encontro foi firmado o compromisso de que, assim que a gestão Tite apresentar os projetos-base, o deputado dará início aos trâmites para viabilizar a liberação dos recursos junto ao governo federal. “O Ministério das Cidades tem um programa via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) com carência de até quatro anos para iniciar o pagamento, juros de 6% ao ano e saldo a ser quitado em 20 anos”, explicou Neves.

Gilberto Costa garantiu que vem articulando com a Prefeitura e a equipe de governo para assegurar a elaboração e dar celeridade aos projetos. “Assim que forem concluídos, alinharei a agenda com o deputado em Brasília para destravar os recursos a essas importantes obras dos viadutos”, pontuou.

Os projetos preveem o prolongamento da Avenida Presidente Kennedy, no bairro Barcelona, com um traçado que passaria sobre o Córrego dos Moinhos e ao lado da General Motors e do Corpo de Bombeiros, até alcançar a Avenida dos Estados, nas proximidades do portão 9 da montadora e do Centro de Distribuição de Combustíveis Ipiranga.

A outra intervenção contempla a extensão do Complexo Viário Prefeito Luiz Tortorello, no bairro Fundação. Este segundo projeto ainda está em fase embrionária e, por enquanto, não há detalhes definidos sobre o traçado ou as intervenções previstas.

Com essas mudanças na infraestrutura urbana, a Prefeitura pretende melhorar a fluidez do tráfego, reduzir pontos de lentidão e encurtar distâncias dentro da cidade.





PISCINÃO

A área citada para o prolongamento da Avenida Presidente Kennedy, tem também outro projeto embrionário. Com exclusividade ao Diário, Tite contou que o espaço poderá receber um reservatório para conter água da chuva e reduzir pontos de alagamentos.

“Tenho ainda esse sonho de construir mais um pis-cinão no futuro. Especificamente na confluência entre as Avenidas Goiás e Presidente Kennedy. Ali naquela região passa o Córrego dos Moinhos, que deságua no Rio Tamanduateí”, disse o prefeito na véspera do aniversário da cidade, em 27 de julho.

Se concretizado o projeto, será o segundo piscinão da cidade. O primeiro está em construção no bairro Fundação, às margens do Rio Tamanduateí, principal afluente da cidade.