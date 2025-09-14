Condutor é detido após fuga com motocicleta furtada em São Bernardo

Na sexta-feira (12), durante patrulhamento com motocicletas na Rua Tiradentes, em São Bernardo, uma equipe da PM (Polícia Militar) avistou um condutor em alta velocidade, sem retrovisores no veículo. Ao receber ordem de parada, ele não obedeceu aos sinais sonoros e tentou fugir, sendo detido na Avenida Londres.

Durante a abordagem, o homem informou que não possuía habilitação e que a motocicleta seria proveniente de leilão. Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha.

Após consulta, o emplacamento inicialmente apresentado não constava registro. Com a verificação do número do motor, foi identificado o emplacamento verdadeiro, que apontou para um veículo furtado no dia 29 de agosto de 2025, na região central da Capital.

A vítima foi acionada e se deslocou para o 6º Distrito Policial para as providências legais.

