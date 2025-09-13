Suspeito de furto é preso após perseguição e acidente em Santo André

Motorista fugiu após ser flagrado com carro roubado, celular e arma de fogo; indivíduo foi capturado em área de mata
Na noite desta sexta-feira (12), em Santo André, uma equipe de patrulhamento da PM (Polícia Militar) foi informada sobre o furto de um veículo ocorrido na área central da cidade. O carro, junto a um celular e uma arma de fogo que estavam em seu interior, havia sido levado poucas horas antes.
Durante as buscas, o automóvel foi localizado circulando pela Avenida Valentim Magalhães, com placas adulteradas. Ao ser dada a ordem de parada, o motorista desobedeceu, iniciando uma perseguição policial por diversas ruas do município.
Na Rua Tatupeba, o veículo perdeu o controle e tombou em um declive. O condutor fugiu para uma área de mata, mas foi encontrado momentos depois, escondido atrás de uma árvore. A arma de fogo roubada foi recuperada em uma praça na Avenida Giovanni Batista Pirelli.
O suspeito foi preso e encaminhado ao distrito policial, onde permanece à disposição da Justiça. A perícia foi acionada para realizar a análise do veículo.
