Suspeito de furto é preso após perseguição e acidente em Santo André

Na noite desta sexta-feira (12), em Santo André, uma equipe de patrulhamento da PM (Polícia Militar) foi informada sobre o furto de um veículo ocorrido na área central da cidade. O carro, junto a um celular e uma arma de fogo que estavam em seu interior, havia sido levado poucas horas antes.

Durante as buscas, o automóvel foi localizado circulando pela Avenida Valentim Magalhães, com placas adulteradas. Ao ser dada a ordem de parada, o motorista desobedeceu, iniciando uma perseguição policial por diversas ruas do município.

Na Rua Tatupeba, o veículo perdeu o controle e tombou em um declive. O condutor fugiu para uma área de mata, mas foi encontrado momentos depois, escondido atrás de uma árvore. A arma de fogo roubada foi recuperada em uma praça na Avenida Giovanni Batista Pirelli.

O suspeito foi preso e encaminhado ao distrito policial, onde permanece à disposição da Justiça. A perícia foi acionada para realizar a análise do veículo.

