Setecidades Titulo Durante patrulhamento

Homem é preso por tráfico de drogas no Jd. Limpão, em São Bernardo

Equipe especializada da Guarda apreendeu cocaína, crack, maconha, dinheiro em espécie e anotações do comércio ilegal durante ronda no bairro

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 14:41
FOTO: Divulgação/PMSBC
FOTO: Divulgação/PMSBC


 A Romu (Ronda Ostensiva Municipal), tropa especializada da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (12), na Rua Alberto Benecasa, no bairro Jardim Limpão, situado na região do Ferrazópolis. 

Durante patrulhamento de rotina, a equipe da Romu avistou o suspeito recebendo dinheiro de outro indivíduo. Ao perceber a aproximação da viatura, o comprador conseguiu fugir, mas o suspeito, que portava uma sacola, foi abordado no local e detido.

Na revista pessoal, os guardas encontraram 43 papelotes de cocaína, 27 pinos de crack e 20 porções de maconha, além de dinheiro em espécie e anotações ligadas ao comércio ilegal. Diante do flagrante, o suspeito confessou a prática da venda de entorpecentes.

Após a constatação do crime, o homem e os entorpecentes foram apresentados no 6º DP (Distrito Policial), ficando à disposição da Justiça.


