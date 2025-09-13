DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 13 de setembro de 2025

Gilmar
13/09/2025 | 11:09
Compartilhar notícia
Gilmar
Gilmar Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Santo André aprovou, por unanimidade, a liberação de R$ 9,3 milhões do Fundo de Desenvolvimento Urbano para a realização de obras emergenciais de infraestrutura em dez comunidades. O recurso foi autorizado durante reunião do CMPU (Conselho Municipal de Política Urbana), na última quinta-feira (11).

As intervenções fazem parte do Programa de Manutenção e Melhorias em Favelas, mas a novidade desta vez foi a fonte dos recursos, que provêm do fundo que recebe valores da iniciativa privada pelo direito de construir conforme previsto no Plano Diretor do município. 


LEIA MAIS: Santo André aprova R$ 9,3 milhões para melhorias em dez comunidades


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.