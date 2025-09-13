Veja a charge do 'Diário' para o dia 13 de setembro de 2025

Santo André aprovou, por unanimidade, a liberação de R$ 9,3 milhões do Fundo de Desenvolvimento Urbano para a realização de obras emergenciais de infraestrutura em dez comunidades. O recurso foi autorizado durante reunião do CMPU (Conselho Municipal de Política Urbana), na última quinta-feira (11).

As intervenções fazem parte do Programa de Manutenção e Melhorias em Favelas, mas a novidade desta vez foi a fonte dos recursos, que provêm do fundo que recebe valores da iniciativa privada pelo direito de construir conforme previsto no Plano Diretor do município.





