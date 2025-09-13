São Bernardo retoma projeto de construção da unidade Alvarenga II

A Prefeitura de São Bernardo retomou o processo de construção da UBSs (Unidade Básica de Saúde) Alvarenga II. No início de setembro, a administração municipal recolocou em vigor (repristinou) o Decreto Municipal nº 22.700, de 29 de agosto de 2024, o qual declarava de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno necessário à construção da Unidade Básica de Saúde Alvarenga II, do Polo de Academia de Saúde e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo a Prefeitura, a área em questão fica localizada Estrada dos Alvarenga, altura do nº 7.842, em terreno público, sem ocupações residenciais.





O projeto do equipamento de saúde contará com com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), no valor de R$ 5.240.000. Sobre a contrapartida municipal para a obra, a Prefeitura informou que o valor será definido apenas após a finalização do projeto executivo.

A administração municipal afirmou que já deu início à elaboração do projeto executivo, etapa necessária para, em seguida, realizar a licitação da obra. A Prefeitura informou ainda que, no momento, não há prazo definido para a conclusão da construção, uma vez que o processo de elaboração do projeto está em fase inicial. Atualmente, a rede de atenção básica de São Bernardo conta com 35 UBSs, 170 equipes de Saúde da Família e 110 equipes de Saúde Bucal. As unidades básicas atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas.

São exceções as UBS Alvarenga, Represa, Alves Dias, Batistini, Demarchi, Farina, Ferra-zópolis, Ipê, Leblon, Nazareth, Orquídeas, Parque São Bernardo, Planalto, São Pedro, Silvina, União, Taboão, Vila Euclides, vilas Marchi e Rosa, que têm horário estendido. Funcionam das 7h às 22 horas.