São Bernardo avança na construção de 1.090 unidades habitacionais na região do Silvina e Areião

Funcionários da Secretaria de Habitação e gestores da Prefeitura de São Bernardo realizaram, nesta sexta-feira (5), uma vistoria para acompanhar a evolução dos projetos habitacionais na região do Areião e do Jardim Silvina. Juntos a prefeita Jessica Cormick, os profissionais estiveram no canteiro de obras dos prédios que vão abrigar 1.090 novas unidades habitacionais de interesse social. A construção dos apartamentos integra programas de urbanização de assentamentos precários do município.

Para a chefe do executivo, a cidade é modelo de gestão na questão da habitação. “São Bernardo é referência em políticas públicas na área da habitação de interesse social. A Prefeitura tem liderado projetos, com recursos também do Governo do Estado e Federal, que estão transformando a realidade de comunidades afastadas. Mais do que apartamentos, estamos construindo o caminho para o desenvolvimento, com moradia digna, segurança e novas oportunidades para as pessoas”, disse a prefeita Jessica Cormick.

Os novos conjuntos habitacionais estão sendo construídos ao longo da Rua Padre Léo Comissari e vão contemplar famílias das áreas do Monte Sião, Silvina, Areião, Sabesp e Vila dos Estudantes. A implantação está prevista para até 2026 e conta com aporte de R$ 221,6 milhões, recursos destinados pelo Governo Federal, Governo do Estado, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e R$ 36,3 milhões da Prefeitura.

A construção dos projetos Silvina Audi, São Bernardo AB e Monte Sião I, II e III está inserida em programas de urbanização integrada e reassentamento de assentamentos precários da cidade. Entre as ações de destaque está o PAC Mananciais, que contemplará mais de 5 mil famílias que vivem em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia Billings.

Além das vistorias, Jessica Cormick reuniu-se com liderança dos moradores para dialogar sobre novas parcerias para levar formação profissional aos jovens. A presidente da Associação de Bairro da Vila dos Estudantes, Edna Barbosa, apresentou a demanda de cursos para qualificação de adolescentes no bairro. A proposta é levar atividades de preparação para o mercado de trabalho e de estímulo ao empreendedorismo ao Centro Comunitário que será entregue aos moradores pela Prefeitura nos próximos meses.

