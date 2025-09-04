São Bernardo leva 1.200 escrituras a moradores do Alvarenga

Moradores do Grande Alvarenga, em São Bernardo, começaram a receber nesta quinta-feira (4) um reforço importante da Caravana da Regularização Fundiária. A unidade móvel da Secretaria de Habitação distribui 1.200 escrituras já disponíveis no bairro, mas que ainda não haviam sido retiradas pelos beneficiários.



O atendimento acontece até sexta-feira (5), em dois pontos distintos: na Policlínica/Atende Bem (Estrada dos Alvarengas, 5.779) e na Arena Parque Esportes, no Jardim Thelma (Estrada dos Alvarengas, 5.361).



Além da entrega dos documentos, a caravana oferece serviços como atualização cadastral e orientações sobre processos de regularização. A ação busca aproximar a secretaria das comunidades mais distantes do centro administrativo do município, no Rudge Ramos.



Esta é a segunda passagem da iniciativa pelo Alvarenga. No fim de agosto, a caravana também atendeu moradores do Batistini e do Detroit. Até o fim de setembro, a agenda prevê paradas na Vila São Pedro (11/9), Silvina (12/9) e Riacho Grande (18 e 19/9).



O atendimento é gratuito e funciona das 9h às 16h. Os moradores recebem em casa o convite da Prefeitura para retirar escrituras ou atualizar os cadastros já existentes.