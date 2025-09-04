DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Regularização Fundiária

São Bernardo leva 1.200 escrituras a moradores do Alvarenga

O atendimento é gratuito e funciona das 9h às 16h. Os moradores recebem em casa o convite da Prefeitura para retirar escrituras ou atualizar os cadastros já existentes

Natasha Werneck
04/09/2025 | 15:20
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Moradores do Grande Alvarenga, em São Bernardo, começaram a receber nesta quinta-feira (4) um reforço importante da Caravana da Regularização Fundiária. A unidade móvel da Secretaria de Habitação distribui 1.200 escrituras já disponíveis no bairro, mas que ainda não haviam sido retiradas pelos beneficiários.

O atendimento acontece até sexta-feira (5), em dois pontos distintos: na Policlínica/Atende Bem (Estrada dos Alvarengas, 5.779) e na Arena Parque Esportes, no Jardim Thelma (Estrada dos Alvarengas, 5.361).

Além da entrega dos documentos, a caravana oferece serviços como atualização cadastral e orientações sobre processos de regularização. A ação busca aproximar a secretaria das comunidades mais distantes do centro administrativo do município, no Rudge Ramos.

Esta é a segunda passagem da iniciativa pelo Alvarenga. No fim de agosto, a caravana também atendeu moradores do Batistini e do Detroit. Até o fim de setembro, a agenda prevê paradas na Vila São Pedro (11/9), Silvina (12/9) e Riacho Grande (18 e 19/9).

O atendimento é gratuito e funciona das 9h às 16h. Os moradores recebem em casa o convite da Prefeitura para retirar escrituras ou atualizar os cadastros já existentes.


