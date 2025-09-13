PT retorna às bases para voltar ao Paço de Santo André

A nova executiva do PT andreense, que toma posse neste sábado (13) em ato na sede do Sindicato dos Bancários, assume com o desafio de modernizar o partido para mantê-lo vivo e, juntamente com os três vereadores petistas, lançar candidato majoritário na disputa pelo Paço em 2028.

“O Partido dos Trabalhadores precisa voltar a governar Santo André. O projeto futuro é de retomada do governo. O protagonismo é importante, mas precisa vir acompanhado também do poder político”, disse o vereador Clóvis Girardi.

O parlamentar, acompanhado dos colegas de Legislativo Wagner Lima e Tiago Nogueira, além do presidente do diretório municipal, Eric Silva, esteve na última sexta-feira (12) na sede do Diário e destacou que a modernização é o caminho para o PT retomar sua trajetória histórica na cidade.

Durante a entrevista exclusiva, as lideranças afirmaram que a legenda tem fôlego para, no mínimo, dobrar o número de representantes eleitos no próximo pleito municipal.

“O PT passou por momentos de turbulência e enfraquecimento nos últimos anos, e temos a missão de reconstruir o partido, após ter passado por um período andando de lado”, afirmou o vereador Tiago Nogueira.

Nesse sentido, o parlamentar, um dos mais combativos na Câmara, citou como exemplo as derrotas em âmbito municipal para Paulo Serra e depois para Gilvan Ferreira, ambos do PSDB, além da ausência de candidatura própria à Câmara Federal.

Apesar dos percalços, as lideranças afirmam que a estratégia agora é reconectar o partido com a base e com setores da sociedade que ficaram esquecidos ao longo do tempo. Entre as principais ações previstas estão retomar a presença nas ruas, promover o diálogo direto com a população – o chamado “olho no olho” – e fortalecer a comunicação, destacando o legado deixado, as conquistas obtidas e as propostas para o futuro.

O PT de Santo André tem apostado na modernização do partido, avançando no processo de transição do analógico para o digital. A proposta é encontrar um equilíbrio na comunicação com o eleitorado, valorizando as redes sociais sem abrir mão da essência do contato direto, o tradicional aperto de mão. Outra frente que o diretório tem buscado é o de proximidade com os evangélicos. “O mundo mudou e o acesso às pessoas é diferente”, ponderou o vereador Wagner Lima sobre as novas formas de comunicação.

Para Eric Silva, o resgate da base e o maior envolvimento com o digital só serão possíveis com a reorganização partidária e a união de forças. “Com três mandatos, temos assessoria. Os vereadores têm grupos políticos e, dentro do partido, uma executiva formada por uma galera com muito gás, vontade de organizar e de fazer acontecer. Esses mandatos vão ajudar a estruturar o PT”, disse.

Com a reestruturação em andamento, o PT de Santo André pretende voltar, em 2028, a disputar a Prefeitura em pé de igualdade com o atual prefeito e possível candidato à reeleição, Gilvan Ferreira, avaliam as lideranças.

“Tenho saudade da disputa com o PSDB. Era um debate de modelo de cidade e de participação social. Não era a política do ódio”, afirmou Tiago Nogueira.