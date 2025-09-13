Larissa Dias lança neste sábado ‘HQ Xamãs: Guerreiros da Terra’ na região

Uma aventura épica que une mitologia ancestral, espiritualidade e ficção científica acaba de ganhar vida nos quadrinhos. A HQ Xamãs: Guerreiros da Terra apresenta a jornada de Eclipse, jovem xamã da misteriosa tribo dos Oac-Neder, que recebe a missão de unir os ‘Guerreiros da Terra’ para enfrentar uma inteligência artificial avançada que decide aniquilar os seres humanos em nome da preservação do planeta. O projeto é da escritora e roteirista andreense Larissa Dias e será lançado neste sábado (13), às 15h, na Casa da Palavra em Santo André – Praça do Carmo, 171, no Centro – e no domingo (14), às 15h, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509, na Capital.

Na trama, Eclipse precisa encontrar cinco xamãs de diferentes culturas – Mongólia, Austrália, América do Norte, Andes e Brasil – cada um guardião de uma capacidade mística única. A narrativa vai além da aventura e mergulha em dilemas contemporâneos: os impactos do avanço descontrolado da inteligência artificial e o poder transformador da reconexão com as raízes ancestrais, além de outros

Xamãs: Guerreiros da Terra gera reflexões sobre sustentabilidade, diversidade cultural e espiritualidade, ao mesmo tempo em que convida o leitor a explorar a força do xamanismo e das culturas originárias como possíveis chaves à preservação da vida.