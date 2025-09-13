DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Escritora andreense

Larissa Dias lança neste sábado ‘HQ Xamãs: Guerreiros da Terra’ na região

A obra une mitologia ancestral, espiritualidade e ficção científica

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 09:21
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma aventura épica que une mitologia ancestral, espiritualidade e ficção científica acaba de ganhar vida nos quadrinhos. A HQ Xamãs: Guerreiros da Terra apresenta a jornada de Eclipse, jovem xamã da misteriosa tribo dos Oac-Neder, que recebe a missão de unir os ‘Guerreiros da Terra’ para enfrentar uma inteligência artificial avançada que decide aniquilar os seres humanos em nome da preservação do planeta. O projeto é da escritora e roteirista andreense Larissa Dias e será lançado neste sábado (13), às 15h, na Casa da Palavra em Santo André – Praça do Carmo, 171, no Centro – e no domingo (14), às 15h, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509, na Capital.

LEIA MAIS: Festival de Fotografia de Paranapiacaba tem artistas internacionais

Na trama, Eclipse precisa encontrar cinco xamãs de diferentes culturas – Mongólia, Austrália, América do Norte, Andes e Brasil – cada um guardião de uma capacidade mística única. A narrativa vai além da aventura e mergulha em dilemas contemporâneos: os impactos do avanço descontrolado da inteligência artificial e o poder transformador da reconexão com as raízes ancestrais, além de outros

Xamãs: Guerreiros da Terra gera reflexões sobre sustentabilidade, diversidade cultural e espiritualidade, ao mesmo tempo em que convida o leitor a explorar a força do xamanismo e das culturas originárias como possíveis chaves à preservação da vida. 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.