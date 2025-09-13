Festival de Fotografia de Paranapiacaba tem artistas internacionais

Paranapiacaba imerge na arte das imagens neste fim de semana, quando a vila ferroviária será palco do 8º Festival de Fotografia. Neste sábado (13) as fotos estarão disponíveis para visitação das 10h às 18h e, no domingo (14), poderão ser conferidas das 10h às 16h. O acesso às atividades é gratuito.

A Vila irá reunir 17 expositores consagrados, que irão revelar a criatividade por meio de cliques, tendo como pano de fundo a água e as reflexões sobre a importância dessa substância essencial à vida. Ao todo serão cerca de 380 fotografias.

Os trabalhos serão distribuídos no Galpão Ferroviário, no Cine Lyra, na Padaria do Mendes e em vários imóveis históricos e espaços ao ar livre, transformando a parte baixa de Paranapiacaba em um verdadeiro museu a céu aberto.

“Neste ano o Festival de Fotografia está dialogando também com o Exterior, com quatro exposições internacionais e uma incrível participação de mais de 30 países na convocatória, destacando a parceria com o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo”, relata o curador João Kulcsár.

A programação inclui apresentações, oficinas, debates, feira fotográfica, lançamentos de livros, projeções e atividades educativas para todas as faixas etárias. Destaque para as oficinas envolvendo a diversidade das produções fotográficas e como registrar imagens em caminhadas por trilhas de Paranapiacaba.

Profissionais de diversas nacionalidades estarão presentes na exposição Women Street Photographers. Entre as atrações, estarão à mostra os trabalhos do brasileiro Daniel Camargo Kfouri com Tomara que amanheça e textos do padre Júlio Lancelotti; Corinna del Bianco, da Itália, com Arquipélago, culturas insulares; Isabeau de Rouffignac, da França, com Noivas adolescentes; e Julia Fullerton-Batten, da Alemanha, com Frida, beleza e dor.

FOTOLIVROS E DEBATES

No Cine Lyra haverá lançamento de fotolivros e debates com fotógrafos renomados como Daniel Camargo Kfouri, Sitah, Gulnara Samoilova, Isis Medeiros e Lázaro Ramos. O espaço reservará momentos para troca de informações entre fotógrafos, editores, estudantes e amantes da fotografia.

“O Festival de Fotografia é mais um evento tradicional em Paranapiacaba. As imagens fazem a nossa história e servem de estudo para estudantes, pesquisadores, historiadores e amantes da arte de fotografar”, completa o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.