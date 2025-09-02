8º Festival de Fotografia: Paranapiacaba vira galeria a céu aberto; veja programação

A charmosa Vila de Paranapiacaba, em Santo André, vai respirar arte e memória nos dias 13 e 14 de setembro de 2025. O 8º Festival de Fotografia de Paranapiacaba promete transformar as ruas de origem inglesa em um imenso museu a céu aberto, com mais de 15 exposições, oficinas, debates, feira e lançamentos de livros — tudo de graça.



Criado em 2018, o festival já se consolidou como um dos mais importantes encontros de fotografia do Brasil. Nesta edição, a programação se espalha por espaços históricos como a antiga estação ferroviária e o Cine Lyra, de 1903, convidando o público a mergulhar em experiências que cruzam arte, educação e inclusão.



“O Festival abre múltiplos olhares sobre o mundo contemporâneo e reforça a fotografia como ferramenta de reflexão e convivência”, destaca o diretor João Kulcsár, que celebra a participação de artistas de mais de 30 países e quatro exposições internacionais.



Entre os destaques da agenda estão mostras como Tomara que amanheça, de Daniel Camargo Kfouri com textos de Pe. Júlio Lancellotti; Frida, beleza e dor, da alemã Julia Fullerton-Batten; Zumvi – Arquivo Afro Fotográfico, de Lázaro Roberto; e Women Street Photographers, de Gulnara Lyabib Samoilova. A Convocatória 2025, com o tema Água, instiga artistas a refletirem sobre abundância, escassez e urgência do elemento vital.



Além das exposições, o eixo educativo tem papel central no festival. Oficinas convidam crianças, jovens e adultos a explorar a fotografia de forma lúdica e criativa: da construção de câmeras obscuras ao uso de pigmentos naturais e bordados sobre imagens como ato político. Caminhadas fotográficas pelas trilhas da vila também integram a programação.



O Cine Lyra receberá debates com nomes como Daniel Kfouri, Gulnara Samoilova e Isis Medeiros. Já a Feira da Fotografia vai aproximar fotógrafos, editores, estudantes e apaixonados pela imagem em um espaço de trocas e descobertas.



Com entrada gratuita e programação intensa, o Festival reafirma seu papel de democratizar a fotografia e de projetar Paranapiacaba como referência cultural.



Serviço

- Local: Vila de Paranapiacaba – Santo André (SP)

- Datas: 13 e 14 de setembro de 2025

- Horários: sábado, das 10h às 18h | domingo, das 10h às 16h

- Entrada gratuita

- Mais informações: www.ffparanapiacaba.com.br



- Redes sociais: @festivalfotobrasil