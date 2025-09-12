São Bernardo lança operação para reforçar segurança em pontos estratégicos

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo iniciou nesta sexta-feira (12) a Operação Cuidar Bem SBC, com o objetivo de reforçar a segurança em áreas consideradas mais vulneráveis da cidade. A ação conta com o apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e teve a presença da prefeita Jessica Cormick (Avante) na abertura.

A primeira etapa da operação partiu da Inspetoria Centro e concentrou equipes em pontos estratégicos, como corredores de ônibus, ruas e avenidas nos bairros Vila Gonçalves, Nova Petrópolis, Baeta Neves, Vila Dayse e região. O planejamento da ação se baseou em dados estatísticos, denúncias da população e relatórios de patrulhamento, com a intenção de aumentar a visibilidade da GCM e prevenir crimes por meio da saturação de viaturas e pontos estratégicos.

Para esta fase, foram mobilizados 45 guardas municipais, além de quatro equipes da Romu, nove motocicletas, sete viaturas, uma base móvel, dois ônibus e patrulhamento com bicicletas. Segundo o comandante da GCM, Eduardo dos Santos, o reforço contribui para reduzir riscos e tornar o patrulhamento mais eficiente.

A prefeita Jessica Cormick frisou a importância da iniciativa para ampliar a segurança nas ruas da cidade. “Cada guarda mobilizado na Operação Cuidar Bem SBC representa o cuidado que temos com quem vive e trabalha em São Bernardo. Nossa prioridade é que as pessoas possam circular pela cidade com mais tranquilidade”, pontuou.

Prisão por tráfico de drogas

Na manhã desta sexta-feira, durante patrulhamento próximo à Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Alice do Lago, no bairro Montanhão, equipes da Romu abordaram um homem em atitude suspeita. Ao tentar fugir, ele dispensou uma sacola que continha 30 papelotes de cocaína, 118 pinos de crack, 18 porções de maconha, além de R$ 57 em dinheiro e anotações relacionadas à venda de drogas.

O suspeito foi levado ao 6º Distrito Policial, onde teve a prisão ratificada com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

Furto de energia

Em outra ação, na última quarta-feira (10), a GCM foi acionada após denúncia de um indivíduo pendurado em um poste na região do Rudge Ramos. Ao chegar, os guardas constataram que se tratava de furto de energia na Rua Represa, próximo à Rodovia Anchieta. Três pessoas foram detidas no local com fios de fibra ótica e ferramentas usadas para cortar a fiação, sendo encaminhadas ao 2º DP.