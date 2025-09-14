Veja escalações, horário e onde assisitir Atlético-MG x Santos

Longe de casa, apenas a vitória importa para o Santos, que acumula momentos negativos ao longo da temporada. O adversário é o Atlético-MG, que também enfrenta dificuldades. A partida acontece pela 23ª rodada do Brasileirão, às 16h deste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com 22 pontos conquistados, o Peixe se encontra à beira da zona de rebaixamento, e o fantasma da Série B parece perseguir a equipe. Porém, o Alvinegro busca se reerguer e promete fazer jogo duro contra o time mineiro. No último compromisso, o Santos empatou em 0 a 0 com o Fluminense, garantindo um ponto importante.

A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda movimentou recentemente o mercado da bola, contratando o zagueiro Adonis Frias e o atacante Lautaro Díaz, que disputarão espaço no time. O grande astro do Peixe, Neymar, deve começar como titular.

Após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, com derrota por 4 a 0 no agregado, o Galo tem 24 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento, ainda mais com o retorno do técnico Jorge Sampaoli.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everton; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Santos e Guilherme Arana; Alexsander, Fausto Vera, Reinier e Gustavo Scarpa; Cuello e Hulk.

Técnico: Jorge Sampaoli

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Neymar; Caballero, Guilherme e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ficha do jogo

Dia e horário: domingo, 14 de setembro, às 16h (horário de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)