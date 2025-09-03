Santos lidera crescimento nas redes e Flamengo bate recorde

As torcidas estão cada vez mais digitais. O Ranking Digital dos Clubes Brasileiros do IBOPE Repucom mostra que, em agosto, os cinco clubes que mais cresceram nas redes sociais — Santos, Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e São Paulo — somaram juntos cerca de 1,4 milhão de novas inscrições, ou 73% do total entre os 50 times monitorados.



O Santos foi o grande destaque do mês, com 420 mil novas inscrições. O “Peixe” liderou os ganhos no TikTok (200 mil) e no Facebook (100 mil), além de conquistar mais 101 mil seguidores no Instagram. Só em 2025, o clube já soma 11,5 milhões de novas inscrições, superando sozinho o total de 42 clubes do ranking.



O Flamengo manteve a força de sua torcida digital e atingiu uma marca inédita: 64 milhões de seguidores no total. No mês, o Rubro-Negro conquistou 385 mil novas inscrições, liderando o crescimento no Instagram (220 mil) e no YouTube (50 mil).



O Corinthians ficou em terceiro lugar, com 307 mil novos inscritos, sendo 94% desse resultado no Instagram (189 mil) e no TikTok (100 mil).



Na quarta posição, o Atlético-MG registrou seu melhor desempenho em 2025, com 145 mil novos seguidores, a maior parte no TikTok (100 mil). O resultado deixa o Galo a apenas 114 mil inscrições de ultrapassar o Grêmio no ranking geral.



O São Paulo voltou ao TOP 5 após sete meses, acumulando 135 mil novas inscrições, puxadas pelo TikTok (100 mil), e alcançou a marca de 23 milhões de seguidores no total.



Outros destaques



O Grêmio alcançou 1 milhão de inscritos no YouTube, consolidando-se como o maior clube fora do eixo Rio-São Paulo na plataforma.

Entre os times emergentes, o Santa Cruz (+65 mil) e o Mirassol (+49 mil) tiveram seus melhores resultados desde a criação do ranking.