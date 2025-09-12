Mousse de chocolate: a sobremesa perfeita para o seu final de semana

Uma combinação de texturas e sabores para adoçar os seus dias de descanso
Nada como encerrar o almoço de final de semana com uma sobremesa que agrada todo mundo. O Mousse de Chocolate é fácil de preparar e ganha um toque especial com biscoito, que traz crocância e sabor na medida certa. Confira o passo a passo!
Mousse de Chocolate
Ingredientes
520 g de biscoito de chocolate
150 g de chantilly
100g de creme de leite
500 g de chocolate meio amargo
500 g de chantilly
200 ml de creme de leite
12 g de gelatina sem sabor
Preparo
Separe o biscoito do recheio.
Processe o biscoito, formando uma farofinha e deixe reservar.
Com o recheio do biscoito, incorpore o creme de leite formando um creminho.
Derreta o chocolate em banho maria. Acrescente o creme de leite.
Hidrate a gelatina com 5 colheres de água. E adicione ao creme de chocolate com creme de leite ainda quente.
Misture o creme de chocolate com o chantilly delicadamente.
Leve para geladeira por 2 horas.
Para montagem em tacinhas nesta ordem
Disponha uma camada de mousse de chocolate.
Camada de farofa de biscoito.
Camada de mousse de chocolate.
Creminho do recheio do biscoito .
Chantilly.
Finalizar com um biscoito.
Tempo de preparo: 45 minutos.
LEIA TAMBÉM
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.