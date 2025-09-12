DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Viral Titulo Doce

Mousse de chocolate: a sobremesa perfeita para o seu final de semana

Uma combinação de texturas e sabores para adoçar os seus dias de descanso

Do Diário do Grande ABC
12/09/2025 | 17:31
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Nada como encerrar o almoço de final de semana com uma sobremesa que agrada todo mundo. O Mousse de Chocolate é fácil de preparar e ganha um toque especial com biscoito, que traz crocância e sabor na medida certa. Confira o passo a passo!

Mousse de Chocolate

Ingredientes

520 g de biscoito de chocolate

150 g de chantilly

100g de creme de leite

500 g de chocolate meio amargo

500 g de chantilly

200 ml de creme de leite

12 g de gelatina sem sabor

Preparo

Separe o biscoito do recheio.

Processe o biscoito, formando uma farofinha e deixe reservar.

Com o recheio do biscoito, incorpore o creme de leite formando um creminho.

Derreta o chocolate em banho maria. Acrescente o creme de leite.

Hidrate a gelatina com 5 colheres de água. E adicione ao creme de chocolate com creme de leite ainda quente.

Misture o creme de chocolate com o chantilly delicadamente.

Leve para geladeira por 2 horas.

Para montagem em tacinhas nesta ordem

Disponha uma camada de mousse de chocolate.

Camada de farofa de biscoito.

Camada de mousse de chocolate.

Creminho do recheio do biscoito .

Chantilly.

Finalizar com um biscoito.

Tempo de preparo: 45 minutos.

