A receita para o seu final de semana: Lasanha de Pernil

Se a ideia é caprichar na janta de sábado ou no almoço de domingo, a Lasanha de Pernil é a escolha certa. Com camadas de massa, pernil desfiado bem temperado, além de um molho rosé cremoso, o prato é cheio de sabor e tem tudo para agradar quem estiver à mesa. Confira o passo a passo!

Lasanha de Pernil

Ingredientes

Para o Pernil

6 tomates maduros

1 folha de louro

3 dentes de alho

2 cebolas médias

1 xícara (chá) de vinho branco seco

2 colheres (sopa) de sal

2,5 kg de pernil suíno sem osso

¼ xícara (chá) de azeite

Para o Molho Rosé

5 kg de tomate maduro

2 folhas de louro

6 dentes de alho

4 cebolas grandes

Sal a gosto

1 colher (chá) de cravo em pó

½ xícara (chá) de azeite

500 ml de creme de leite fresco

Para Montar a Lasanha

2 embalagens de massa de lasanha (1 kg)

500 g de queijo provolone ralado grosso

Preparo

Pernil

No liquidificador bata os tomates com o louro, o alho, a cebola, o vinho e o sal.

Acomode o pernil em uma tigela grande, faça alguns furos na carne e despeje a marinada. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por no mínimo 6 horas, virando-o por 2 ou 3 vezes para que o tempero fique em contato com todos os lados.

Em uma panela de pressão grande, aqueça o azeite e doure o pernil. Junte a marinada, cubra com água quente e cozinhe por cerca de 40 minutos após abrir pressão.

Desligue o fogo, espere até que toda a pressão tenha saído, abra a panela e veja se a carne está macia. Deixe esfriar e desfie em lascas grandes. Reserve.

Molho

Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador, exceto o azeite e o creme de leite.

Em uma panela grande aqueça o azeite, despeje o molho e cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até engrossar levemente. Junte o creme de leite, misture e reserve.

Monte a Lasanha

Em uma assadeira grande (27 X 42 x 7 cm de altura), espalhe um pouco do Molho Rosé. Intercale camadas de massa, Molho Rosé, pernil e provolone ralado, sendo a última camada de provolone.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 40 minutos.

Retire o papel-alumínio e deixe por 10 minutos no forno para gratinar.

Tempo de preparo: 1 hora.

