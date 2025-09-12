A receita para o seu final de semana: Lasanha de Pernil

Um prato cremoso e cheio de sabor para reunir a família à mesa
Se a ideia é caprichar na janta de sábado ou no almoço de domingo, a Lasanha de Pernil é a escolha certa. Com camadas de massa, pernil desfiado bem temperado, além de um molho rosé cremoso, o prato é cheio de sabor e tem tudo para agradar quem estiver à mesa. Confira o passo a passo!
Lasanha de Pernil
Ingredientes
Para o Pernil
6 tomates maduros
1 folha de louro
3 dentes de alho
2 cebolas médias
1 xícara (chá) de vinho branco seco
2 colheres (sopa) de sal
2,5 kg de pernil suíno sem osso
¼ xícara (chá) de azeite
Para o Molho Rosé
5 kg de tomate maduro
2 folhas de louro
6 dentes de alho
4 cebolas grandes
Sal a gosto
1 colher (chá) de cravo em pó
½ xícara (chá) de azeite
500 ml de creme de leite fresco
Para Montar a Lasanha
2 embalagens de massa de lasanha (1 kg)
500 g de queijo provolone ralado grosso
Preparo
Pernil
No liquidificador bata os tomates com o louro, o alho, a cebola, o vinho e o sal.
Acomode o pernil em uma tigela grande, faça alguns furos na carne e despeje a marinada. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por no mínimo 6 horas, virando-o por 2 ou 3 vezes para que o tempero fique em contato com todos os lados.
Em uma panela de pressão grande, aqueça o azeite e doure o pernil. Junte a marinada, cubra com água quente e cozinhe por cerca de 40 minutos após abrir pressão.
Desligue o fogo, espere até que toda a pressão tenha saído, abra a panela e veja se a carne está macia. Deixe esfriar e desfie em lascas grandes. Reserve.
Molho
Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador, exceto o azeite e o creme de leite.
Em uma panela grande aqueça o azeite, despeje o molho e cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até engrossar levemente. Junte o creme de leite, misture e reserve.
Monte a Lasanha
Em uma assadeira grande (27 X 42 x 7 cm de altura), espalhe um pouco do Molho Rosé. Intercale camadas de massa, Molho Rosé, pernil e provolone ralado, sendo a última camada de provolone.
Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 40 minutos.
Retire o papel-alumínio e deixe por 10 minutos no forno para gratinar.
Tempo de preparo: 1 hora.
