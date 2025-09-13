DGABC
Cultura & Lazer Titulo Palhaço de volta

‘IT: A Coisa’ volta aos cinemas em setembro com prévia de série derivada

Dirigido por Andy Muschietti e estrelado por Bill Skarsgård no papel do palhaço Pennywise, o filme acompanha um grupo de crianças que tenta desvendar o desaparecimento de jovens em sua cidade

Renan Soares
12/09/2025 | 17:03
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O longa IT: A Coisa (2017), baseado na obra de Stephen King, terá reexibição nos cinemas brasileiros a partir de 24 de setembro. Os ingressos já estão disponíveis na pré-venda.

Dirigido por Andy Muschietti e estrelado por Bill Skarsgård no papel do palhaço Pennywise, o filme acompanha um grupo de crianças que tenta desvendar o desaparecimento de jovens em sua cidade, enfrentando uma entidade que se alimenta do medo.

As sessões também contarão com uma prévia exclusiva de It: Bem-vindos a Derry, série original da HBO que estreia em 26 de outubro e deve explorar a origem do vilão.

A lista completa de cinemas participantes pode ser consultada nas redes exibidoras, mas unidades do Grande ABC participarão da reexibição.

