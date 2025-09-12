Como deixar o tênis com cara de novo após a corrida: cuidados simples que fazem diferença

As corridas de rua têm ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. O movimento vai além de uma prática esportiva: trata-se de uma busca por saúde, bem-estar e qualidade de vida. Para os corredores, um dos itens mais importantes é o tênis, que funciona como o principal suporte do corpo durante o exercício. Ele amortece impactos, garante estabilidade e evita lesões. Por isso, além da escolha correta do calçado, a forma como ele é cuidado influencia diretamente no desempenho e na durabilidade.

Após treinos ou provas, é comum que o tênis acumule poeira, suor, e em alguns casos, até lama. Manter o cuidado da peça vai além da aparência: deixar o calçado com “cara de novo” também contribui para preservar a estrutura e prolongar sua vida útil. Roseli Teixeira de Souza, especialista da Ecoville Rondonópolis, explica que a higienização deve ser feita com produtos adequados, que contenham princípios ativos capazes de remover sujeiras profundas sem agredir o tecido ou as fibras do material. “O uso de escovas de cerdas macias, associado a soluções de limpeza neutras, é o mais indicado para não danificar o calçado”, orienta.

É importante que o tênis seja limpo a cada corrida mais intensa ou pelo menos uma vez por semana, dependendo da frequência de uso. “Para quem participa de provas ao ar livre, em terrenos com terra ou lama, o ideal é remover o excesso de sujeira logo após o treino, evitando que resíduos endureçam e prejudiquem a respiração do tecido”, destaca Roseli.

Outro ponto importante é a secagem. O tênis nunca deve ser exposto diretamente ao sol ou colocado em secadoras, já que o calor excessivo pode deformar a sola e comprometer a cola. Deixe-o em local arejado, à sombra, até secar completamente. Também vale retirar a palmilha e os cadarços para que todo o conjunto fique bem ventilado.

Na hora de guardar, mantenha o calçado em ambiente limpo e seco. “Guardar o tênis ainda úmido pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias, causando mau cheiro e até problemas de saúde nos pés. Uma dica simples é sempre alternar o uso entre dois pares, dando descanso ao material, mas caso haja uso diário a manutenção pode ser reforçada com produtos de spray que desinfetam (álcool, desinfetantes ou bloqueadores de odor) e jamais repita o uso de meias sem lava-las”, explica Roseli.

Os pés sustentam todo o corpo e merecem atenção especial. Zelar pelo tênis, portanto, é também cuidar da saúde e da prática esportiva. “Afinal, além de garantir mais conforto, um calçado bem conservado ajuda a prevenir lesões, melhora o desempenho e acompanha o corredor por muito mais quilômetros”, finaliza a especialista.

