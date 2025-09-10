Como manter o carro limpo em tempos de crise hídrica?

A crise hídrica voltou a preocupar o Grande ABC. Segundo dados da Sabesp, o nível de água armazenada nos mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo recuou em agosto para 38,4%, o menor patamar desde a crise de 2015, quando os reservatórios chegaram a menos de 10%. O cenário acende o alerta não apenas para o consumo doméstico, mas também para os hábitos do dia a dia, como a lavagem de veículos.

Enquanto uma limpeza convencional pode gastar mais de 300 litros de água, soluções sustentáveis, como a lavagem a seco, são as melhores opções nessa situação.

“Os motoristas precisam repensar sua relação com a manutenção do carro diante da crise climática. Produtos biodegradáveis e zero consumo de água, oferecem uma alternativa eficiente em tempos de escassez hídrica. Contar com um profissional especializado nesse tipo de lavagem faz toda a diferença”, explica Marco Lisboa, CEO da KoalaCar.

Além da preservação ambiental, a limpeza a seco também traz benefícios ao veículo. O processo forma uma película protetora sobre a pintura, ajudando a repelir poeira e reduzir a necessidade de limpezas frequentes.

“Lavar o carro com mangueira é um hábito que não cabe mais em cidades que enfrentam risco de desabastecimento. Com essa opção, é possível manter o veículo limpo, valorizado e protegido, sem desperdiçar um recurso tão essencial como a água”, afirma Marco.

Em meio ao cenário crítico dos reservatórios, alternativas como a limpeza a seco ganha força como aliadas do consumidor e do meio ambiente. Confira quatro dicas práticas para colocar esse hábito em prática:

Escolha o produto correto

Use apenas produtos específicos para limpeza a seco automotiva. Eles contêm agentes encapsuladores que envolvem a sujeira e evitam riscos na pintura

Divida o carro em partes

Trabalhe em áreas pequenas, como primeiro o capô, depois portas, teto, etc. Assim, o produto não seca antes de ser removido, garantindo melhor acabamento.

Use panos de microfibra

Prefira microfibras limpas e macias. Elas ajudam a reter a sujeira sem arranhar a superfície. Separe panos diferentes para pintura, vidros e interior.

Aplicação correta

Borrife o produto a cerca de 20 cm da superfície. Aguarde alguns segundos para que ele envolva a sujeira e, em seguida, passe o pano com movimentos retos e evite movimentos circulares para não riscar.

