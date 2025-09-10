DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Automóveis Titulo Racionamento

Como manter o carro limpo em tempos de crise hídrica?

Com reservatórios no menor nível desde 2015, limpeza a seco é uma alternativa ecológica e eficiente, poupa até 300 litros de água por lavagem

Do Diário do Grande ABC
10/09/2025 | 13:00
Compartilhar notícia
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A crise hídrica voltou a preocupar o Grande ABC. Segundo dados da Sabesp, o nível de água armazenada nos mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo recuou em agosto para 38,4%, o menor patamar desde a crise de 2015, quando os reservatórios chegaram a menos de 10%. O cenário acende o alerta não apenas para o consumo doméstico, mas também para os hábitos do dia a dia, como a lavagem de veículos.

Enquanto uma limpeza convencional pode gastar mais de 300 litros de água, soluções sustentáveis, como a lavagem a seco, são as melhores opções nessa situação.

“Os motoristas precisam repensar sua relação com a manutenção do carro diante da crise climática. Produtos biodegradáveis e zero consumo de água, oferecem uma alternativa eficiente em tempos de escassez hídrica. Contar com um profissional especializado nesse tipo de lavagem faz toda a diferença”, explica Marco Lisboa, CEO da KoalaCar.

Além da preservação ambiental, a limpeza a seco também traz benefícios ao veículo. O processo forma uma película protetora sobre a pintura, ajudando a repelir poeira e reduzir a necessidade de limpezas frequentes.

“Lavar o carro com mangueira é um hábito que não cabe mais em cidades que enfrentam risco de desabastecimento. Com essa opção, é possível manter o veículo limpo, valorizado e protegido, sem desperdiçar um recurso tão essencial como a água”, afirma Marco.

Em meio ao cenário crítico dos reservatórios, alternativas como a limpeza a seco ganha força como aliadas do consumidor e do meio ambiente. Confira quatro dicas práticas para colocar esse hábito em prática:

Escolha o produto correto

Use apenas produtos específicos para limpeza a seco automotiva. Eles contêm agentes encapsuladores que envolvem a sujeira e evitam riscos na pintura

Divida o carro em partes

Trabalhe em áreas pequenas, como primeiro o capô, depois portas, teto, etc. Assim, o produto não seca antes de ser removido, garantindo melhor acabamento.

Use panos de microfibra

Prefira microfibras limpas e macias. Elas ajudam a reter a sujeira sem arranhar a superfície. Separe panos diferentes para pintura, vidros e interior.

Aplicação correta

Borrife o produto a cerca de 20 cm da superfície. Aguarde alguns segundos para que ele envolva a sujeira e, em seguida, passe o pano com movimentos retos e evite movimentos circulares para não riscar.

LEIA TAMBÉM

Cor, modelo, batida: o que faz um carro desvalorizar?


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.