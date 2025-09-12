Mauá oferece 400 vagas de emprego; parte é exclusiva para PCD

A Casa do Trabalhador de Mauá está com 405 vagas abertas em 66 funções diferentes. Destas, 22 são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 1.590 e R$ 4.000.

Entre as oportunidades disponíveis estão cargos como meio oficial de solda, operador de caixa, encarregado de produção, padeiro em supermercado e operador de telemarketing. Para PCD, há vagas de operador de empilhadeira, auxiliar de linha de produção e atendente de lanchonete.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Um currículo é desejável, mas não obrigatório. No caso de PCD, é preciso apresentar laudo médico.

Mais detalhes podem ser consultados no site oficial: sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas.

